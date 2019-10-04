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РИА Новости

Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

13:58 04.10.2019
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© REUTERS / Shannon StapletonШведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира, вручаемой детской правозащитной организацией KidsRights.
Согласно заявлению на сайте организации, вместе с Гретой премию получила также юная камерунская правозащитница Дивина Малум, которая начала движение Children for Peace в своей стране, чтобы повысить осведомленность детей о вооруженных группировках и призвать их активнее участвовать в построении мира в Камеруне.
"Без сомнения, и Грета, и Дивина влияют на будущее многих детей. Они по праву стали обладателями Международной детской премии мира", - заявил основатель организации и председатель экспертного комитета Марк Дулларт.
Официальная церемония награждения пройдет 20 ноября в Гааге во Всемирный день ребенка.
Шведская активистка Грета Тунберг
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Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
Международная организация KidsRights была создана в 2003 году, в свое время детскую премию мира получала и пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.
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Грета ТунбергМалала ЮсуфзайШвецияКамерунВ мире
Популярные комментарии
Гробят детей с малолетства, ввергая их в грязную политику, ни жалости, ни человечности. Фашисты когда то уничтожали детей физически, а эти психически и умственно уродуют под лицемерной маской "добродетели".
4 октября, 14:13
Александр Невский
1400100
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