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РИА Новости

Посла Ирана пригласили в МИД из-за задержания российской журналистки

13:55 04.10.2019 (обновлено: 14:41 04.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посла Ирана вызвали в МИД после задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она пояснила, что дипломата пригласили, чтобы оперативно прояснить обстоятельства произошедшего и обеспечить права гражданки России.
© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик
Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, дипмиссия пока не получила никаких официальных уведомлений от иранских властей в связи со сложившейся ситуацией.
По сведениям дипломатов, Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли ее паспорт. Второго октября Юзик арестовали в отеле.
Ганенко отметил, что журналистка не сообщала в российское посольство о ситуации с паспортом, "хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами".
Пресс-атташе добавил, что, по информации от матери задержанной, Юзик обвиняют в работе на израильские спецслужбы.
Информацию о том, что слушания по делу состоятся 5 октября, пока не проверили, так как в Иране в пятницу выходной день, заключил Ганенко.
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Вчера, 12:47РИА Новости
Дочь задержанной в Иране российской журналистки рассказала о произошедшем
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Задержание российской журналистки в ИранеМария ЗахароваМИД РФРоссияИранВ мире
Популярные комментарии
Вполне вероятно,ведь её обвиняют в шпионаже в пользу Израиля...
4 октября, 14:28
Михаил Науменко
113031119
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