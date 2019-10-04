Посла Ирана пригласили в МИД из-за задержания российской журналистки

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посла Ирана вызвали в МИД после задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она пояснила, что дипломата пригласили, чтобы оперативно прояснить обстоятельства произошедшего и обеспечить права гражданки России.

© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook Юлия Юзик © Фото : страница Юлии Юзик в Facebook Юлия Юзик

Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, дипмиссия пока не получила никаких официальных уведомлений от иранских властей в связи со сложившейся ситуацией.

По сведениям дипломатов, Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли ее паспорт. Второго октября Юзик арестовали в отеле.

Ганенко отметил, что журналистка не сообщала в российское посольство о ситуации с паспортом, "хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами".

Пресс-атташе добавил, что, по информации от матери задержанной, Юзик обвиняют в работе на израильские спецслужбы.