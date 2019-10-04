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РИА Новости

В посольстве рассказали детали задержания российской журналистки в Иране

13:52 04.10.2019 (обновлено: 14:04 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Погранслужбы Ирана изъяли у российской журналистки паспорт без объяснения причин, позже ее арестовали в иранской столице, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Двадцать девятого сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытию сотрудниками пограничной службы аэропорта имама Хомейни у нее по не известным пока причинам был изъят паспорт", - сказал пресс-атташе.
"Второго октября российская гражданка была арестована в отеле, где она остановилась в иранской столице", - добавил Ганенко.
Офис Союза журналистов России
Вчера, 12:09РИА Новости
СЖР выясняет обстоятельства задержания российской журналистки в Иране
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Задержание российской журналистки в ИранеТегеран (город)РоссияВ мире
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