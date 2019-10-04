В посольстве рассказали детали задержания российской журналистки в Иране

ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Погранслужбы Ирана изъяли у российской журналистки паспорт без объяснения причин, позже ее арестовали в иранской столице, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Двадцать девятого сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытию сотрудниками пограничной службы аэропорта имама Хомейни у нее по не известным пока причинам был изъят паспорт", - сказал пресс-атташе.