Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T13:48Z
https://ria.ru/20191004/1559437447.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/26/1550112634_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_452a1da968a20b1f8b518555463d8f17.jpg
РИА Новости
Свердловская область

В Екатеринбурге открылась туристическая выставка EXPOTRAVEL 2019

13:48 04.10.2019
57
© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Международная туристическая выставка EXPOTRAVEL 2019 в пятницу в 24-й раз открылась в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
"Выставка собрала представителей турбизнеса 14 регионов РФ и 11 стран, в том числе, Италии, Турции, Греции. Страной-партнером является Чешская Республика", - говорится в сообщении.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отметил важную роль выставки в развитии туристического потенциала Свердловской области.
"Конечно, мы преследуем прагматичную цель – привлечь к нашему региону, нашим красотам, природе, кухне, особенностям всех, кто любит русских людей, нашу историю, культуру", – приводятся в сообщении слова Козлова.
В рамках выставки проходят международная конференция "Оздоровительный туризм", конференция по развитию внутреннего туризма и межрегиональных перевозок, круглый стол по развитию промышленного туризма в Российской Федерации, а также действует выставка, посвященная кириллице.
100+ Forum Russia в Екатеринбурге
3 октября, 15:28100+ Forum Russia 2019
На 100+ Forum Russia в Екатеринбурге обсудят градостроительные тренды
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что EXPOTRAVEL 2019 стала туристическим брендом Свердловской области и дает возможность познакомиться с новыми туристическими продуктами.
Посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин сообщил, что на выставку прибыла болгарская делегация для развития культурных и деловых отношений.
"Ежегодно в Болгарию из Екатеринбурга прибывают 40 тысяч туристов. Для Болгарии туристический рынок вашего региона очень важен, я надеюсь, что еще больше туристов будет посещать Болгарию, а также больше болгар будут посещать ваш красивый регион. Для этого мы прилагаем все усилия, как посол буду помогать этому процессу", – цитирует департамент Крыстина.
В последнее время Свердловская область укрепила позиции на туристическом рынке России – регион входит в первую десятку национального рейтинга событийного туризма, уточняет департамент.
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских
1 октября, 12:42Свердловская область
Екатеринбург получит более 2,5 миллиардов рублей на Универсиаду-2023
000000
Обсудить 0
Свердловская областьСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Пляж одного из курортов Антальи
Ростуризм: власти России и Турции обсуждают вопросы безопасности туристов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах
Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
Санкт-Петербург
Заявки на электронную визу в Петербург подали почти шесть тысяч иностранцев
Лента
новостей
Антиамериканская демонстрация у здания бывшего посольства США в Тегеране
Берлин полностью поддерживает усилия по деэскалации между Ираном и США
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Самолет из Барнаула по техническим причинам не смог улететь в Москву
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
Александр Михайлов: хочу прожить до 88 лет без маразма
Молодая пара у компьютера
Эксперты выяснили, как российские туристы готовятся к путешествиям
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Посол России в Эстонии рассказал, кто не сможет получить электронную визу
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Власти Удмуртии откроют четыре школы и 27 детских садов в следующем году
Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
Свердловская область и Болгария расширят спектр туристических обменов
Перевозка ребенка в автомобиле
К программе "Детство без опасности" присоединился 21 регион России
Инсулин в ампулах
Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния