В Екатеринбурге открылась туристическая выставка EXPOTRAVEL 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Международная туристическая выставка EXPOTRAVEL 2019 в пятницу в 24-й раз открылась в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Выставка собрала представителей турбизнеса 14 регионов РФ и 11 стран, в том числе, Италии, Турции, Греции. Страной-партнером является Чешская Республика", - говорится в сообщении.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отметил важную роль выставки в развитии туристического потенциала Свердловской области.

"Конечно, мы преследуем прагматичную цель – привлечь к нашему региону, нашим красотам, природе, кухне, особенностям всех, кто любит русских людей, нашу историю, культуру", – приводятся в сообщении слова Козлова.

В рамках выставки проходят международная конференция "Оздоровительный туризм", конференция по развитию внутреннего туризма и межрегиональных перевозок, круглый стол по развитию промышленного туризма в Российской Федерации, а также действует выставка, посвященная кириллице.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что EXPOTRAVEL 2019 стала туристическим брендом Свердловской области и дает возможность познакомиться с новыми туристическими продуктами.

Посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин сообщил, что на выставку прибыла болгарская делегация для развития культурных и деловых отношений.

"Ежегодно в Болгарию из Екатеринбурга прибывают 40 тысяч туристов. Для Болгарии туристический рынок вашего региона очень важен, я надеюсь, что еще больше туристов будет посещать Болгарию, а также больше болгар будут посещать ваш красивый регион. Для этого мы прилагаем все усилия, как посол буду помогать этому процессу", – цитирует департамент Крыстина.