В России ускорят производство двигателя для МС-21

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает единую цифровую среду для производства узлов авиационного двигателя ПД-14, что позволит ускорить процесс его сборки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Двигателем ПД-14 будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21. Цифровизация позволит повысить эффективность при производстве ПД-14 более чем на 15%.

"Основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система позволит оптимизировать сроки создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-коммерческий цикл. Проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО "ОДК-УМПО", участвующих в производстве ПД-14", - говорится в сообщении.

Как заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, "Цифровая фабрика" обеспечит качественное планирование ресурсов, позволит получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества продукции. "В дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется внедрить во всех производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других предприятиях ОДК", - сказал Евтушенко.

Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности в рамках программы "Цифровизация промышленности". Реализацию проекта планируется завершить до конца 2021 года.