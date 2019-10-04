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РИА Новости

В России ускорят производство двигателя для МС-21

13:40 04.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает единую цифровую среду для производства узлов авиационного двигателя ПД-14, что позволит ускорить процесс его сборки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Двигателем ПД-14 будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21. Цифровизация позволит повысить эффективность при производстве ПД-14 более чем на 15%.
"Основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система позволит оптимизировать сроки создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-коммерческий цикл. Проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО "ОДК-УМПО", участвующих в производстве ПД-14", - говорится в сообщении.
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Как заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, "Цифровая фабрика" обеспечит качественное планирование ресурсов, позволит получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества продукции. "В дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется внедрить во всех производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других предприятиях ОДК", - сказал Евтушенко.
Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности в рамках программы "Цифровизация промышленности". Реализацию проекта планируется завершить до конца 2021 года.
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Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21 с применением новейших технологий и материалов. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации. ОДК-УМПО производит более 30% деталей и узлов в составе ПД-14.
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ПД-14 (двигатель)МС-21РосавиацияРостехЭкономика
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