Эксперт отметил важность контракта между Россией и Украиной на транзит газа

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Европа увидит скачок цен на газ, если Россия и Украина до конца 2019 года не смогут договориться о контракте на транзит, сообщил в интервью Европа увидит скачок цен на газ, если Россия и Украина до конца 2019 года не смогут договориться о контракте на транзит, сообщил в интервью "Россия 24" генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

"Насколько я знаю, между Украиной и Россией были напряженные обсуждения при участии Европейской Комиссии. Немецкое правительство поддерживает эти консультации, чтобы стороны пришли к общему решению. Если к концу года они не смогут договориться, то в Европе мы однозначно увидим скачок цен на газ. Очень надеюсь, этого не случится, ведь в долгосрочной перспективе на газовом рынке это отразится плохо", - сказал представитель Wintershall Dea.

Глава компании затруднился уточнить, как сильно могут взлететь цены. "Но если взглянуть на период холодной зимы 2017-2018 годов - мы наблюдали относительно высокие цены из-за погоды, тогда и ГТС Украины работала, и "Северный поток-1", и "Ямал" - все работало на полную мощность. Но и Opal работал на все 100%, так что рост цен может быть существенным", - добавил гендиректор.