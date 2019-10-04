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РИА Новости

Эксперт отметил важность контракта между Россией и Украиной на транзит газа

13:39 04.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкXX Петербургский международный экономический форум. День второй
XX Петербургский международный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Европа увидит скачок цен на газ, если Россия и Украина до конца 2019 года не смогут договориться о контракте на транзит, сообщил в интервью "Россия 24" генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.
"Насколько я знаю, между Украиной и Россией были напряженные обсуждения при участии Европейской Комиссии. Немецкое правительство поддерживает эти консультации, чтобы стороны пришли к общему решению. Если к концу года они не смогут договориться, то в Европе мы однозначно увидим скачок цен на газ. Очень надеюсь, этого не случится, ведь в долгосрочной перспективе на газовом рынке это отразится плохо", - сказал представитель Wintershall Dea.
Глава компании затруднился уточнить, как сильно могут взлететь цены. "Но если взглянуть на период холодной зимы 2017-2018 годов - мы наблюдали относительно высокие цены из-за погоды, тогда и ГТС Украины работала, и "Северный поток-1", и "Ямал" - все работало на полную мощность. Но и Opal работал на все 100%, так что рост цен может быть существенным", - добавил гендиректор.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.
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