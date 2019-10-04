Патрушев: у множества школ во Владимирской и Рязанской областях нет охраны

ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. У сотен образовательных учреждений во Владимирской и Рязанской областях нет охраны, что делает их легкими целями для террористов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной", - сказал Патрушев, выступая в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

Кроме того, по его словам, в ряде социальных учреждений "уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким".

"Это характерно для Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", - отметил секретарь Совбеза.