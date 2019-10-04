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РИА Новости

Патрушев: у множества школ во Владимирской и Рязанской областях нет охраны

13:34 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. У сотен образовательных учреждений во Владимирской и Рязанской областях нет охраны, что делает их легкими целями для террористов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной", - сказал Патрушев, выступая в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.
Пост охраны в средней общеобразовательной школе
1 сентября, 00:18РИА Новости
В России вступили в силу единые правила охраны школ
Кроме того, по его словам, в ряде социальных учреждений "уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким".
"Это характерно для Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", - отметил секретарь Совбеза.
Перед этим на совещании Патрушев сообщил, что в нынешнем году удалось предотвратить теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
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ТулаВладимирская областьНиколай ПатрушевРязанская областьОбщество
Популярные комментарии
Патрушев и прочие во власти почему не осознают, что ведут страну к пропасти? Почему раньше не было охраны, и не было нападений на школы?Почему в стране борясь нередко с ветряными мельницами, не занимаются воспитанием не на бумаге, а на деле настоящих людей, как в СССР? Неужели не видится, что то, что существует в стране в части порядка - это дорога в тупик. Нужно решать проблемы, а не набирать орды охранников. Охранники сейчас уже везде где только можно представить. Круглосуточно. Это огромное количество крепкого трудоспособного населения, но они сидят и.. охраняют. Получают зарплату, сами ни чего не производя ни в промышленном спектре, ни в отрасли сельского хозяйства., но отработав смену идут покупать и товары, и продукты. Похоже, что и еще видится увеличение этой "армии". Получается что криминал ради Бога твори, что хочет, но задачей ставится лишь увеличение количества охранников.
4 октября, 14:16
Николай Баженов
44021113
Каждый год рапортуют, что предотвратили теракты. Где дальнейшие суды, посадки виновных? Тишина.
4 октября, 14:02
Alex Fedorov
42410011
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