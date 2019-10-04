Патрушев назвал причины, тормозящие диверсификацию "оборонки" в ЦФО

ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. Различные финансовые проблемы ряда оборонных предприятий Центральной России мешают им наращивать выпуск гражданской продукции в рамках программы диверсификации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в ЦФО. Одной из тем совещания стали меры по диверсификации производства продукции гражданского назначения на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

По словам Патрушева, сейчас в ЦФО работают 586 оборонных предприятий, объем их гражданской продукции в среднем составляет 20,2%.