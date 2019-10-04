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РИА Новости

Патрушев заявил о нарушениях безопасности отдыха детей в ряде регионов ЦФО

13:25 04.10.2019 (обновлено: 15:04 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. Проверки, проведенные надзорными органами летом нынешнего года, выявили большое число нарушений требований безопасности в местах организованного отдыха детей в Подмосковье, подавляющее большинство недочетов так и не устранено, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Большое количество нарушений в обеспечении безопасности в местах организованного отдыха детей выявлено в округе контрольно-надзорными органами в ходе прошедшей летней оздоровительной кампании. В Московской и Брянской областях устранено менее 10% этих нарушений", - сказал Патрушев, выступая в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.
Одной из тем совещания стало обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в ЦФО.
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