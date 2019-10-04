Патрушев заявил о нарушениях безопасности отдыха детей в ряде регионов ЦФО

"Большое количество нарушений в обеспечении безопасности в местах организованного отдыха детей выявлено в округе контрольно-надзорными органами в ходе прошедшей летней оздоровительной кампании. В Московской и Брянской областях устранено менее 10% этих нарушений", - сказал Патрушев, выступая в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.