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РИА Новости
Новое оружие России

В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию "Воронеж"

13:22 04.10.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкРЛС ВЗГ "Воронеж"
РЛС ВЗГ Воронеж
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
Как заявляли опрошенные РИА Новости военные эксперты, установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент СПРН на южном и западном направлениях.
"В системе предупреждения о ракетном нападении несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции "Воронеж". Они расположены по периметру наших границ — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов в интервью газете "Московский комсомолец".
В 2017 году возглавлявший тогда совет директоров компании "РТИ", разработчика этих РЛС, Сергей Боев заявлял журналистам, что РЛС "Воронеж-СМ" развернут в Крыму "в ближайшие годы".
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В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей.
Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.
Сегодня в составе российской СПРН на боевом дежурстве — радиолокационные узлы в Мурманске, Печоре, Иркутске, Балхаше (Казахстан), Барановичах (Беларусь), Лехтуси и Армавире, а также космические комплексы обнаружения стартов с ракетных баз США и различных акваторий. Каждый узел включает в себя одну или несколько РЛС, данные с которых передаются на центральный командный пункт.
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Новое оружие РоссииИгорь МорозовМинистерство обороны РФБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!!!
4 октября, 13:31
Арсений Понфиленко
1200000
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