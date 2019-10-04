В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию "Воронеж"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

Как заявляли опрошенные РИА Новости военные эксперты, установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент СПРН на южном и западном направлениях.

"В системе предупреждения о ракетном нападении несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции "Воронеж". Они расположены по периметру наших границ — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов в интервью газете "Московский комсомолец".

В 2017 году возглавлявший тогда совет директоров компании "РТИ", разработчика этих РЛС, Сергей Боев заявлял журналистам, что РЛС "Воронеж-СМ" развернут в Крыму "в ближайшие годы".

В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей.

Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.