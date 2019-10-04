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РИА Новости

Полиция Индии опровергла сообщения о краже праха Махатмы Ганди

13:22 04.10.2019
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© AP Photo / James A. MillsОдин из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди
Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди
© AP Photo / James A. Mills
Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Индии опровергает, что неизвестные украли прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди из музея, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции.
Ранее журнал India Today со ссылкой на местные власти сообщил, что прах Ганди украли из мемориала в штате Мадхья-Прадеш. Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание.
Махатма Ганди
2 октября 2014, 10:55РИА Новости
Махатма Ганди. Биография2 октября 2014 года исполняется 145 лет со дня рождения идеолога и лидера национально-освободительного движения Индии Мохандаса Карамчанда (Махатма) Ганди.
Представитель полиции С. Багхель заявил, что сообщения о краже были неправдой, поскольку прах Ганди никогда не хранился в музее.
Полиция, однако, подтвердила, что вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации". В связи с этим было начато расследование.
Мохандас Карамчанд Ганди — идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость Ганди проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы — мирные марши и акции неповиновения — вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства. Ганди был убит 30 января 1948 года националистом-радикалом Натхурамом Годзе.
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Махатма ГандиИндияВ мире
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