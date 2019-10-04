Полиция Индии опровергла сообщения о краже праха Махатмы Ганди

Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди. Архивное фото

Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди

© AP Photo / James A. Mills Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Индии опровергает, что неизвестные украли прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди из музея, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции.

Ранее журнал India Today со ссылкой на местные власти сообщил, что прах Ганди украли из мемориала в штате Мадхья-Прадеш. Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание.

Представитель полиции С. Багхель заявил, что сообщения о краже были неправдой, поскольку прах Ганди никогда не хранился в музее.

Полиция, однако, подтвердила, что вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации". В связи с этим было начато расследование.