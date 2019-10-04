ТВ: напавший на полицейских в Париже "слышал голоса" и был не в себе

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Напавший с ножом на полицейских в центре Парижа слышал голоса и был не в себе перед совершением атаки, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее со ссылкой на телеканал BFMTV сообщалось, что мужчина, напавший с ножом на правоохранителей в центре Парижа, оказался слабослышащим программистом с доступом к секретным данным. По данным канала, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года на должности IT-специалиста. Мужчина полтора года назад принял ислам, но нет никаких свидетельств, что нападение было как-то связано с его религиозными взглядами. Возможно, причиной конфликта стало его разочарование в возможностях профессионального роста.

Каналу удалось получить информацию от следователей полиции, которым о состоянии убийцы поведала его жена. По ее словам, ночью перед нападением муж проснулся, поскольку он "услышал голоса" в голове, после чего резко вскочил с кровати и начал говорить нечто "бессвязное". При этом она отмечает, что в то время у него был "приступ деменции".

Женщина, как и ее муж, - слабослышащая, поэтому пользовалась услугами сурдопереводчика, что "усложняло ее допрос".

Кроме того, телеканал отмечает, что правоохранители провели обыски в квартире напавшего, изъяли его телефоны и компьютеры. Тем не менее, по полученным предварительно данным нельзя судить о его "радикализации". При этом вчера полиция задержала нескольких человек, в том числе и брата нападавшего. Подробности этого факта телеканал не приводит.