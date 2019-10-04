Приют обители священника Стремского всем обеспечен, заявили в организации

УФА, 4 окт – РИА Новости. Подопечные приюта для престарелых и инвалидов при обители арестованного священника Николая Стремского ни в чем не нуждаются, продолжают получать медицинское и социальное обслуживание, сообщил РИА Новости представитель организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия".

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.

Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия и назначила на его место нового настоятеля – Иоанна Кочанкина. При обители есть православная гимназия и приют для престарелых и инвалидов.