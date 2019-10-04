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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Приют обители священника Стремского всем обеспечен, заявили в организации

13:19 04.10.2019
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© РИА Новости / Юрий КаверПравославная Свято-Троицкая Симеонова Обитель Милосердия в поселке Саракташ
Православная Свято-Троицкая Симеонова Обитель Милосердия в поселке Саракташ
© РИА Новости / Юрий Кавер
УФА, 4 окт – РИА Новости. Подопечные приюта для престарелых и инвалидов при обители арестованного священника Николая Стремского ни в чем не нуждаются, продолжают получать медицинское и социальное обслуживание, сообщил РИА Новости представитель организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия".
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.
Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия и назначила на его место нового настоятеля – Иоанна Кочанкина. При обители есть православная гимназия и приют для престарелых и инвалидов.
"К нам приезжали специалисты из соцзащиты проверить, в каких условиях живут пожилые подопечные в приюте. У каждого из них есть свое индивидуальное место для личных вещей, чистая постель, еда, лекарства, медицинское и социальное обслуживание. В комнатах тепло, подопечные одеты, обуты, ни в чем не нуждаются, чувствуют себя хорошо", - рассказал агентству представитель обители.
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Религия и мировоззрениеОренбургрелигия
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