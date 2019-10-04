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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Дети продолжат учебу при обители арестованного священника в Оренбуржье

13:18 04.10.2019
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© Фото : Оренбургская обитель милосердияСвященник Николай Стремский
Священник Николай Стремский
© Фото : Оренбургская обитель милосердия
УФА, 4 окт – РИА Новости. Учащиеся православной гимназии при обители священника Николая Стремского, арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, продолжат учебу, никто из родителей не собирается их переводить в другие школы, сообщил РИА Новости представитель организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия".
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
"Новый руководитель обители отец Иоанн провел собрание с родителями учащихся православной гимназии, чтобы ближе познакомиться и узнать настроения людей. Никто из родителей детей, которых в школе порядка 80 человек, не собирается переводить школьников в другие учебные заведения. Гимназия работает в штатном режиме", - рассказали РИА Новости в обители.
Также сотрудники организации отметили, что "и дети, и их родители довольны обучением, гимназия показывает хорошие результаты в учебе, каждый год во время сдачи единого госэкзамена есть школьники, набравшие сто баллов".
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Религия и мировоззрениеОренбургрелигия
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