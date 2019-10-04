Автор "Черного плаща" надеется, что мультсериал будет отреставрирован

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автор культовых американских анимационных сериалов "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ", режиссер и аниматор Тэд Стоунс надеется, что его мультфильмы будут отреставрированы для стриминговых сервисов.

"Не знаю, почему их не реставрируют пока, наверное, денег нет. Думаю, что для стриминговых каналов их надо реставрировать и это произойдет", - сказал Стоунс на встрече со зрителями на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве.

Стоунс признался, что ему нравится новый сериал "Утиные истории", где появляется его герой Черный плащ.

"Я там не участвовал как автор, но знаком с командой создателей, я с ними встречался - отличные ребята, фанаты моего "Черного плаща", - сказал Стоунс.

По его словам, если бы он создавал свои сериалы в России, то по сути ничего бы не изменилось. "Зима бы добавилась и отрицательные герои стали бы другими", - сказал режиссер.

"Черный плащ" транслировался в США в 1991-1995 годах, мультфильм получил всемирную известность. Главный персонаж - утка-селезень, который стал супергероем.