Автор "Черного плаща" надеется, что мультсериал будет отреставрирован

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автор культовых американских анимационных сериалов "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ", режиссер и аниматор Тэд Стоунс надеется, что его мультфильмы будут отреставрированы для стриминговых сервисов.
"Не знаю, почему их не реставрируют пока, наверное, денег нет. Думаю, что для стриминговых каналов их надо реставрировать и это произойдет", - сказал Стоунс на встрече со зрителями на фестивале популярной культуры Comic Con Russia в Москве.
Стоунс признался, что ему нравится новый сериал "Утиные истории", где появляется его герой Черный плащ.
"Я там не участвовал как автор, но знаком с командой создателей, я с ними встречался - отличные ребята, фанаты моего "Черного плаща", - сказал Стоунс.
По его словам, если бы он создавал свои сериалы в России, то по сути ничего бы не изменилось. "Зима бы добавилась и отрицательные герои стали бы другими", - сказал режиссер.
"Черный плащ" транслировался в США в 1991-1995 годах, мультфильм получил всемирную известность. Главный персонаж - утка-селезень, который стал супергероем.
"Чип и Дейл спешат на помощь" рассказывает историю бурундуков и их друзей - мухи Вжик, мышей Гайки и Рокфора, все они вместе образуют команду спасателей. Мультфильм транслировался в США с 1989 по 1990 годы.