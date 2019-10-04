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РИА Новости

Минздрав опроверг данные об указе не трудоустраивать врачей из НМИЦ Блохина

13:04 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минздрав и Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина опровергли сообщение одного из подавших заявление об увольнении сотрудников онкоцентра о якобы существующем указании не трудоустраивать в другие клиники ушедших из НИИ детской онкологии и гематологии врачей.
"Естественно, мы не можем доказать эту информацию, она непроверенная. Но так нам говорили коллеги из других медицинских организаций. За достоверность я, конечно, не могу ручаться. У меня же нет никаких доказательств. Но, собственно, так нам сказали на условиях анонимности некоторые люди в частных беседах", – рассказал замдиректора НИИ Максим Рыков в разговоре с РИА Новости.
Минздрав эти сведения категорично опровергает. "Это утверждение не соответствует действительности. Подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло", – ответили в пресс-службе министерства на запрос РИА Новости.
В пресс-службе онкоцентра также сообщили, что ничего про подобные указания не слышали, добавив, что Рыков находится на больничном. "Нам известно, что Максим Юрьевич сейчас на больничном и на работе не появляется", – рассказали в пресс-службе.
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Заявление об увольнении Рыкова, как добавил сам врач, еще не подписано. "В понедельник пойду выяснять, почему. Насколько я знаю, ходил Георгий Людомирович Менткевич (замдиректора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина – прим. ред.) беседовать. С ним в очень агрессивной форме поговорила начальник нашего отдела кадров, тоже очень грубо себя вела, сказала, что их не устраивает формулировка "по собственному желанию в связи с психологическим давлением руководства". Может быть, это причина", – сказал он.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления об увольнении подписаны.
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