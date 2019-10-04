Минздрав опроверг данные об указе не трудоустраивать врачей из НМИЦ Блохина

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минздрав и Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина опровергли сообщение одного из подавших заявление об увольнении сотрудников онкоцентра о якобы существующем указании не трудоустраивать в другие клиники ушедших из НИИ детской онкологии и гематологии врачей.

"Естественно, мы не можем доказать эту информацию, она непроверенная. Но так нам говорили коллеги из других медицинских организаций. За достоверность я, конечно, не могу ручаться. У меня же нет никаких доказательств. Но, собственно, так нам сказали на условиях анонимности некоторые люди в частных беседах", – рассказал замдиректора НИИ Максим Рыков в разговоре с РИА Новости.

Минздрав эти сведения категорично опровергает. "Это утверждение не соответствует действительности. Подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло", – ответили в пресс-службе министерства на запрос РИА Новости.

В пресс-службе онкоцентра также сообщили, что ничего про подобные указания не слышали, добавив, что Рыков находится на больничном. "Нам известно, что Максим Юрьевич сейчас на больничном и на работе не появляется", – рассказали в пресс-службе.

Заявление об увольнении Рыкова, как добавил сам врач, еще не подписано. "В понедельник пойду выяснять, почему. Насколько я знаю, ходил Георгий Людомирович Менткевич (замдиректора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина – прим. ред.) беседовать. С ним в очень агрессивной форме поговорила начальник нашего отдела кадров, тоже очень грубо себя вела, сказала, что их не устраивает формулировка "по собственному желанию в связи с психологическим давлением руководства". Может быть, это причина", – сказал он.