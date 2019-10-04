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РИА Новости

Власти Италии приняли новые меры по противодействию нелегальной миграции

12:57 04.10.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
РИМ, 4 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Италии приняли новые меры по противодействию миграции: в пятницу главы МИД, МВД и Минюста подписали межминистерский декрет, который, в частности, предусматривает постепенное сокращение до четырех месяцев сроков рассмотрения дел о репатриации нелегальных беженцев.
Представление декрета состоялось в пятницу в МИД Италии с участием Ди Майо и министра юстиции Альфонсо Бонафеде. Это первый документ, касающийся острой миграционной проблемы, который подготовлен после формирования нынешнего коалиционного правительства, приступившего к исполнению своих обязанностей 5 сентября.
Отметив, что подписание этого декрета является лишь первым, но весьма важным шагом на пути дальнейшего упорядочения миграционных потоков, Ди Майо отметил важность репатриации тех лиц, которые прибывают по Средиземному морю в Италию, не имея оснований для получения политического убежища.
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По словам министра, примерно треть мигрантов прибывает на Апеннины из 13 стран – Алжира, Марокко, Туниса, Албании, Боснии и Герцеговины, Кабо-Верде, Ганы, Косово, Северной Македонии, Черногории, Сенегала, Сербии и Украины. Именно выходцев из этих стран касается новый декрет. Согласно этому документу, срок рассмотрения дел относительно возвращения на родину граждан этих стран будет сокращен с нынешних двух лет до четырех месяцев.
Накануне подписания декрета Ди Майо заявил, что данный документ призван послужить ясным сигналом для всех лиц, которые собираются нелегально прибыть на территорию Италии. "Бесполезно, если вы едете сюда, не имея оснований для того, чтобы просить убежища, потому что мирным и демократичным образом мы отправим вас назад", - подчеркнул министр.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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Предыдущее правительство Италии, в котором пост главы МВД занимал лидер партии "Лига" Маттео Салвини, объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В июне Совмин Италии одобрил законопроект об обеспечении безопасности, который предусматривал дальнейшее усиление мер по борьбе с этим феноменом. В настоящее время Салвини резко критикует курс нового кабинета по миграционной проблеме, утверждая, что количество в мигрантов, нелегально прибывающих в Италию, за последнее время значительно увеличилось.
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