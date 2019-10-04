Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экипажи Международной космической станции настолько много работают и устают, что практически не видят сны, рассказали в пятницу российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.
Они вышли на прямую связь с пресс-центром МИА "Россия сегодня" во время презентации совместного проекта госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.
"Я дома, на Земле, вижу сны довольно редко — и здесь так же. Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты", — сказал Скрипочка.
Скворцов отметил, что вообще не помнит, какие видел сны во время своего первого полета. Он также связывает это с тем, что, возможно, много уставал. Сейчас, по словам космонавта, который уже третий раз находится на МКС, "сны снятся иногда". При этом он добавил, что в невесомости очень удобно спать.
"Не надо переворачиваться с боку на бок. Все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна — это проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься чаще всего под будильник", — рассказал Скворцов.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.