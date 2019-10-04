Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите

Они вышли на прямую связь с пресс-центром МИА "Россия сегодня" во время презентации совместного проекта госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

"Я дома, на Земле, вижу сны довольно редко — и здесь так же. Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты", — сказал Скрипочка.

Скворцов отметил, что вообще не помнит, какие видел сны во время своего первого полета. Он также связывает это с тем, что, возможно, много уставал. Сейчас, по словам космонавта, который уже третий раз находится на МКС, "сны снятся иногда". При этом он добавил, что в невесомости очень удобно спать.