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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите

12:56 04.10.2019 (обновлено: 14:54 04.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
© РИА Новости / Стрингер
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Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экипажи Международной космической станции настолько много работают и устают, что практически не видят сны, рассказали в пятницу российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.
Они вышли на прямую связь с пресс-центром МИА "Россия сегодня" во время презентации совместного проекта госкорпорации "Роскосмос" и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.
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"Я дома, на Земле, вижу сны довольно редко — и здесь так же. Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты", — сказал Скрипочка.

Скворцов отметил, что вообще не помнит, какие видел сны во время своего первого полета. Он также связывает это с тем, что, возможно, много уставал. Сейчас, по словам космонавта, который уже третий раз находится на МКС, "сны снятся иногда". При этом он добавил, что в невесомости очень удобно спать.
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"Не надо переворачиваться с боку на бок. Все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна — это проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься чаще всего под будильник", — рассказал Скворцов.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Спортсмены и команды
Александр Скворцов
Хочу стать космонавтомОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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