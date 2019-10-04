"Баядерка" станет первой премьерой сезона Михайловского театра

Долгая работа
"Баядерка" – это проект, который мы с Начо Дуато обсуждали несколько лет, даже когда он работал в Берлине, – рассказал художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. – Я рад, что моя идея его увлекла".
Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
Фрагмент репетиции балета "Баядерка"
Фрагмент репетиции балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
Фрагмент репетиции балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
"Я хочу, чтобы современный зритель понял и разделил чувства персонажей балета, чтобы они не казались анахронизмом или лубочной картинкой, – привели слова хореографа в театре. – Но если в классической версии Древняя Индия не более чем условный фон, то я использую реальные элементы индийской культуры и делаю с их помощью яркую оправу для главной драгоценности – танца".
Визуальное пиршество
Аксессуары балета "Баядерка"
Аксессуары балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
Аксессуары балета "Баядерка"
Сцена из балета "Баядерка"
"Сочетать причудливые индийские узоры и строгость классических линий - самое интересное и замечательное в этом проекте, - отмечает художник-постановщик и художник по костюмам Ангелина Атлагич. – Я была одурманена ярким и богатым индийским колоритом, но в итоге нашла баланс и подобрала ключ к тому, как объединить классическую форму балетного костюма и роскошь Индии".