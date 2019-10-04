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РИА Новости
Культура

"Баядерка" станет первой премьерой сезона Михайловского театра

15:19 04.10.2019 (обновлено: 19:36 04.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Новая интерпретация балета из "золотого фонда" русской классики –"Баядерка", с индийским колоритом и богато украшенными костюмами – откроет парад премьер в Михайловском театре. За реинкарнацию знаменитого произведения балетмейстера Мариуса Петипа отвечает испанский хореограф Начо Дуато, который ранее уже выпустил 11 постановок на сцене этого театра.

Долгая работа

"Баядерка" – это проект, который мы с Начо Дуато обсуждали несколько лет, даже когда он работал в Берлине, – рассказал художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. – Я рад, что моя идея его увлекла".

Обращаясь к "Баядерке", Дуато не стал "ломать" фрагменты канонического хореографического "текста", которые делают этот балет репертуарным хитом. Он оставил в неприкосновенности трехчастную структуру постановки, также как и знаменитый акт "Тени" и большое классическое па второго акта.
© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
1 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театра

Сцена из балета "Баядерка"

Фрагмент балета Баядерка
2 из 5

Сцена из балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театра

Фрагмент репетиции балета "Баядерка"

Фрагмент балета Баядерка
3 из 5

Фрагмент репетиции балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театра

Сцена из балета "Баядерка"

Фрагмент балета Баядерка
4 из 5

Сцена из балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
5 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
1 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
2 из 5

Сцена из балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
3 из 5

Фрагмент репетиции балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
4 из 5

Сцена из балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
5 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
Хореограф украсил рисунок танца характерными и ритуальными танцами, отвечающими за индийский колорит и атмосферность.

"Я хочу, чтобы современный зритель понял и разделил чувства персонажей балета, чтобы они не казались анахронизмом или лубочной картинкой, – привели слова хореографа в театре. – Но если в классической версии Древняя Индия не более чем условный фон, то я использую реальные элементы индийской культуры и делаю с их помощью яркую оправу для главной драгоценности – танца".

Визуальное пиршество

© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
1 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театра

Аксессуары балета "Баядерка"

Фрагмент балета Баядерка
2 из 5

Аксессуары балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театра

Сцена из балета "Баядерка"

Фрагмент балета Баядерка
3 из 5

Сцена из балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
4 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
5 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
1 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
2 из 5

Аксессуары балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
3 из 5

Сцена из балета "Баядерка"

© Фото : пресс-служба Михайловского театра
4 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
5 из 5
Фрагмент балета "Баядерка"
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
История любви храмовой танцовщицы и знатного воина заиграла новыми красками не в последнюю очередь благодаря визуальной части. Специально для балета были придуманы и созданы несколько десятков сложных костюмов с кружевом и ювелирными украшениями.

"Сочетать причудливые индийские узоры и строгость классических линий - самое интересное и замечательное в этом проекте, - отмечает художник-постановщик и художник по костюмам Ангелина Атлагич. – Я была одурманена ярким и богатым индийским колоритом, но в итоге нашла баланс и подобрала ключ к тому, как объединить классическую форму балетного костюма и роскошь Индии".

В итоге перед зрителями разворачивается калейдоскоп цветов, фактур, тканей, украшений и аксессуаров. Пестрота красок отсылает к роскошной жизни махараджей, а декорации на контрасте выполнены лаконично и строятся на основе прозрачных узорчатых панелей, символизируя высокую простоту классики.

Легенда "Баядерки"

© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
Фрагмент балета "Баядерка"
Один из самых популярных классических балетов, "Баядерка" на музыку Людвига Минкуса в постановке Мариуса Петипа впервые была представлена в 1877 году в Санкт-Петербурге. В основе сюжета — романтичная восточная легенда о несчастной любви баядерки Никии (храмовой танцовщицы – Прим.ред.) и знатного воина Солора. Им не удается быть вместе на земле, но они находят друг друга в царстве духов.
В балете смешиваются фантазии на тему экзотической Индии и поэзия классического танца.
Изначально "Баядерка" состояла из четырех актов, но после утвердилась классическая трехчастная структура. Существует легенда, что это произошло после наводнения 1924 года, когда погибли декорации финальной картины, сцены "гнева богов". С тех пор балет заканчивается "поэтическим многоточием" или романтической неопределенностью.
© Фото : пресс-служба Михайловского театраФрагмент балета "Баядерка"
Фрагмент балета Баядерка
© Фото : пресс-служба Михайловского театра
Фрагмент балета "Баядерка"
На Западе о "Баядерке" узнали в 1980-м году, когда знаменитая балерина -"невозвращенка" Наталья Макарова решила представить постановку в Американском театре балета.
В репертуаре Михайловского театра "Баядерка" впервые появилась в 2000 году в редакции Николая Боярчикова. В 2012 году его сценическая история продолжилась постановкой Михаила Мессерера.
Спектакль в постановке Начо Дуато покажут в Михайловском театре Санкт-Петербурга с 4 по 6 октября. На 4 и 5 октября билетов на официальном сайте театра уже нет.
Балетмейстера-постановщик спектакля Лебединое озеро Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве
5 августа, 08:00Культура
"Лебединое озеро" со спецэффектами. Новосибирский балет в Большом театре
500000
КультураПавел СорокинНачо Дуато (Хуан Дуато)Владимир КехманМихайловский театр
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