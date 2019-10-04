Россия и Куба будут сотрудничать в борьбе с таможенными правонарушениями

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Таможенные службы России и Кубы подписали документы о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности и подготовки кадров, сообщила пресс-служба ФТС России.

Соответствующий протокол о взаимодействии в области борьбы с таможенными правонарушениями на канале авиаперевозок и меморандум о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров подписали первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и руководитель Генеральной таможни Кубы Нельсон Энрике Кордовес Рейес. Церемония подписания прошла 3 октября в ходе визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на Кубу.

"В рамках протокола стороны будут обмениваться информацией о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении воздушным транспортом товаров, в том числе наркотиков. До конца текущего года планируется подписать план по взаимодействию с Кубой в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2021 годы", — говорится в сообщении.

Сотрудничество таможенных служб в области обучения и подготовки кадров планируется организовать на базе Российской таможенной академии. Меморандум предусматривает, в том числе, взаимодействие по обмену информацией о системе обучения, планировании и организации учебного процесса, обмену кадрами, организации совместных образовательных и научных мероприятий.

Базовое соглашение между РФ и Кубой о взаимной административной помощи в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства было подписано в 2012 году. Рабочая группа по таможенному сотрудничеству действует с 2012 года в рамках межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, с 2015 года между таможенными администрациями стран происходит обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, позволяющий повысить эффективность таможенного контроля.