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РИА Новости

Россия и Куба будут сотрудничать в борьбе с таможенными правонарушениями

12:54 04.10.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоКонтрольно-пропускной пункт "Джанкой" на границе России и Украины
Контрольно-пропускной пункт Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Таможенные службы России и Кубы подписали документы о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности и подготовки кадров, сообщила пресс-служба ФТС России.
Соответствующий протокол о взаимодействии в области борьбы с таможенными правонарушениями на канале авиаперевозок и меморандум о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров подписали первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и руководитель Генеральной таможни Кубы Нельсон Энрике Кордовес Рейес. Церемония подписания прошла 3 октября в ходе визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на Кубу.
"В рамках протокола стороны будут обмениваться информацией о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении воздушным транспортом товаров, в том числе наркотиков. До конца текущего года планируется подписать план по взаимодействию с Кубой в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2021 годы", — говорится в сообщении.
Сотрудничество таможенных служб в области обучения и подготовки кадров планируется организовать на базе Российской таможенной академии. Меморандум предусматривает, в том числе, взаимодействие по обмену информацией о системе обучения, планировании и организации учебного процесса, обмену кадрами, организации совместных образовательных и научных мероприятий.
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Базовое соглашение между РФ и Кубой о взаимной административной помощи в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства было подписано в 2012 году. Рабочая группа по таможенному сотрудничеству действует с 2012 года в рамках межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, с 2015 года между таможенными администрациями стран происходит обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, позволяющий повысить эффективность таможенного контроля.
Как отмечает ФТС России, в январе-августе 2019 года объем товарооборота России с Кубой составил 181,9 миллиона долларов, что на 1,2% меньше аналогичного показателя 2018 года. Экспорт составил 168 миллионов долларов, импорт - 13,9 миллиона долларов.
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Федеральная таможенная служба РФКубаРоссияВ мире
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