Крым накроют сильные дожди и грозы

"В связи с прохождением холодного фронта днем 5 октября, ночью 6 октября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Днем 5 октября и сутки 6 октября усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20м/с, порывы до 25м/с", - сказал журналистам Шахов.