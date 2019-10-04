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РИА Новости

Крым накроют сильные дожди и грозы

12:48 04.10.2019 (обновлено: 13:25 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня
Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Сильные дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Крыму в ближайшие два дня из-за прохождения холодного фронта, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"В связи с прохождением холодного фронта днем 5 октября, ночью 6 октября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Днем 5 октября и сутки 6 октября усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20м/с, порывы до 25м/с", - сказал журналистам Шахов.
Министр призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
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