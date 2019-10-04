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РИА Новости

Дочь задержанной в Иране российской журналистки рассказала о произошедшем

12:47 04.10.2019 (обновлено: 13:48 04.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана
Флаги Ирана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дочь российской журналистки Юлии Юзик рассказала в Facebook подробности ее задержания в Тегеране.
Она написала, что сначала Юлия позвонила своей матери, затем о произошедшем узнала и дочь.
"У мамы большие проблемы, но тогда я и подумать не могла, что они настолько серьёзны: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть её, но даже слышать её голос не будет возможности", — сообщила она.
Дочь отметила, что у женщины отобрали телефон. Других способов связаться с ней нет.

"В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться", — подтвердила она.

О задержании Юзик ранее в Facebook написал журналист Борис Войцеховский. По его словам, сейчас она находится в камере, завтра будет суд. Ей грозит до десяти лет тюрьмы за сотрудничество с израильскими спецслужбами, в котором ее обвиняют.
Офис Союза журналистов России
Вчера, 12:09РИА Новости
СЖР выясняет обстоятельства задержания российской журналистки в Иране
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Задержание российской журналистки в ИранеМоскваТегеран (город)ИранВ мире
Популярные комментарии
Видимо, нарыла таки, подтверждения причастности Ирана к терактам в России...
4 октября, 13:00
ИБИван Брынов
29100018
Жал что вы не писатель фантаст.А в действительности просто продалась
4 октября, 13:23
ИИИван Иванов
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