Депутат усомнился в сумме, которая нужна россиянам для счастья

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Данные опроса Superjob о сумме, которая необходима россиянам для счастливой жизни, достаточно условны. Такое мнение выразил председатель комитета Госудмы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Я скептически отношусь к подобным опросам. Есть хорошая пословица: "Кому-то щи без мяса, кому-то бриллианты мелкие". Возникает вопрос — где проводились эти исследования? Одно дело проводить их в сельской местности, в российской глубинке, другое дело — на Арбате или Рублёвке среди местных жителей", — заявил он радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, объективные цифры или нет — это второй вопрос.
"Я считаю, что представленные данные достаточно условные", — резюмировал он.
Ранее сервис по поиску работы Superjob опубликовал данные опроса о том, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оказалось, что для среднестатистического гражданина это 161 тысяча рублей в месяц. При этом конкретные запросы очень отличаются, в целом сумма зависит от пола респондента, его возраста, региона проживания и текущего дохода.
Опрос проводился с 16 августа по 5 сентября. В нем приняли участие тысяча экономически активных россиян из Москвы и Петербурга и по 500 респондентов из других городов старше 18 лет в 37 в населенных пунктах с населением более 500 тысяч человек.