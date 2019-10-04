Депутат усомнился в сумме, которая нужна россиянам для счастья

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Данные опроса Superjob о сумме, которая необходима россиянам для счастливой жизни, достаточно условны. Такое мнение выразил председатель комитета Госудмы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я скептически отношусь к подобным опросам. Есть хорошая пословица: "Кому-то щи без мяса, кому-то бриллианты мелкие". Возникает вопрос — где проводились эти исследования? Одно дело проводить их в сельской местности, в российской глубинке, другое дело — на Арбате или Рублёвке среди местных жителей", — заявил он радиостанции "Говорит Москва"

По его мнению, объективные цифры или нет — это второй вопрос.

"Я считаю, что представленные данные достаточно условные", — резюмировал он.

Ранее сервис по поиску работы Superjob опубликовал данные опроса о том, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оказалось, что для среднестатистического гражданина это 161 тысяча рублей в месяц. При этом конкретные запросы очень отличаются, в целом сумма зависит от пола респондента, его возраста, региона проживания и текущего дохода.