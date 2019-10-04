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РИА Новости

Депутат усомнился в сумме, которая нужна россиянам для счастья

12:44 04.10.2019 (обновлено: 13:01 04.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Данные опроса Superjob о сумме, которая необходима россиянам для счастливой жизни, достаточно условны. Такое мнение выразил председатель комитета Госудмы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Я скептически отношусь к подобным опросам. Есть хорошая пословица: "Кому-то щи без мяса, кому-то бриллианты мелкие". Возникает вопрос — где проводились эти исследования? Одно дело проводить их в сельской местности, в российской глубинке, другое дело — на Арбате или Рублёвке среди местных жителей", — заявил он радиостанции "Говорит Москва".
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Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья
По его мнению, объективные цифры или нет — это второй вопрос.
"Я считаю, что представленные данные достаточно условные", — резюмировал он.
Ранее сервис по поиску работы Superjob опубликовал данные опроса о том, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оказалось, что для среднестатистического гражданина это 161 тысяча рублей в месяц. При этом конкретные запросы очень отличаются, в целом сумма зависит от пола респондента, его возраста, региона проживания и текущего дохода.
Опрос проводился с 16 августа по 5 сентября. В нем приняли участие тысяча экономически активных россиян из Москвы и Петербурга и по 500 респондентов из других городов старше 18 лет в 37 в населенных пунктах с населением более 500 тысяч человек.
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Ярослав НиловSuperjobРоссияОбществоЭкономика
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