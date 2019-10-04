В Житомире проходят митинги у здания, где встречаются Зеленский и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько митингов одновременно проходят у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где сегодня проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, сообщает в пятницу телеканал Несколько митингов одновременно проходят у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где сегодня проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, сообщает в пятницу телеканал NewsOne

"Мы сейчас в Житомире, возле драмтеатра. Именно здесь проходит второй форум сотрудничества Республики Беларусь и Украины. Видим, что возле места встречи двух президентов Зеленского и Лукашенко проходит несколько митингов", - сообщил журналист телеканала в прямом эфире.

© Скриншот эфира телеканала ZIK Митинг у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко © Скриншот эфира телеканала ZIK Митинг у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко

По его словам, первый митинг собрался в поддержку свободы слова на Украине и против закрытия телеканалов. Второй и третий - против "формулы Штайнмайера" . "Этот митинг (против "формулы Штанмайера – ред.) самый агрессивный. Зажигают файеры. Полиция просила их неоднократно воздержаться от провокаций. Тут были дымовые шашки, другим митингующим, которые пришли с другими вопросами к Зеленскому пришлось отойти в сторону, чтобы не было никакой угрозы здоровью", - отметил журналист.