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РИА Новости

В Житомире проходят митинги у здания, где встречаются Зеленский и Лукашенко

12:41 04.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько митингов одновременно проходят у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где сегодня проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, сообщает в пятницу телеканал NewsOne.
"Мы сейчас в Житомире, возле драмтеатра. Именно здесь проходит второй форум сотрудничества Республики Беларусь и Украины. Видим, что возле места встречи двух президентов Зеленского и Лукашенко проходит несколько митингов", - сообщил журналист телеканала в прямом эфире.
© Скриншот эфира телеканала ZIKМитинг у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко
Митинг у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко
© Скриншот эфира телеканала ZIK
Митинг у здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, где проходит встреча президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко
По его словам, первый митинг собрался в поддержку свободы слова на Украине и против закрытия телеканалов. Второй и третий - против "формулы Штайнмайера" . "Этот митинг (против "формулы Штанмайера – ред.) самый агрессивный. Зажигают файеры. Полиция просила их неоднократно воздержаться от провокаций. Тут были дымовые шашки, другим митингующим, которые пришли с другими вопросами к Зеленскому пришлось отойти в сторону, чтобы не было никакой угрозы здоровью", - отметил журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 октября, 19:10РИА Новости
Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"
Зеленский ранее заявил, что Киев согласовал "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
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