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РИА Новости

Песков: диалог о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет

12:40 04.10.2019 (обновлено: 13:27 04.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Переговоры с авиакомпаниями о компенсации убытков от запрета на авиасообщение с Грузией ведутся в настоящее время, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.
Газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что авиакомпания "Победа" подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным издания, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 миллионов рублей.
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"Безусловно, есть темы для разговоров, для общения с авиакомпаниями. И я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор", - заявил Песков.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.
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ТуризмНовости - ТуризмМаксим АкимовКоммерсантъДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияГрузияЭкономика
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