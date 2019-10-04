Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией нет границ

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что между двумя "странами нет границ".

Второй форум регионов Украины и Белоруссии при участии президентов двух стран проходит 3-4 октября в Житомире.

"Могу разговаривать даже на украинском языке, потому что, президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки. Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые", - заявил Зеленский в пятницу в ходе встречи с Лукашенко, которую транслировал офис президента на странице в Facebook