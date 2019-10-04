Москвичей предупредили о вечерних пробках из-за непогоды

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Движение на дорогах в Москве осложнится вечером в пятницу из-за дождей, пробки в час пик могут составить 8-9 баллов, водителям следует быть осторожнее на дорогах, а новичкам лучше пересесть на городской транспорт, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в пятницу в Москве временами пройдут дожди. По его словам, максимально в столице может выпасть от 3 до 5 миллиметров осадков.

"В течение дня в Москве возможны кратковременные дожди. Осложнит движение в городе и количество машин, традиционно по пятницам их больше, чем в другие будние дни. Ожидаются затруднения в сторону области, начиная с 15 часов – многие уезжают из города на выходные. При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что в городе еще не закончены строительные работы на основных магистралях города. "Мы ожидаем в вечерние часы пик загруженность дорог до 8-9 баллов. Основные направления, которые будут загружены – МКАД, ТТК, и вылетные магистрали в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Ленинградский проспекты", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОДД просит водителей быть особенно внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.