Порошенко заявил, что готов представить план реализации Минских соглашений

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому "дорожную карту" реализации минских договоренностей по Донбассу для ее дальнейшего обсуждения на встрече лидеров стран "нормандского формата".

Контактная группа по Донбассу во вторник в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

"В любой момент готов представить "дорожную карту" для первых лиц государства. Не российская "формула Штайнмайера", а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на нормандский саммит. Равно как и концепцией миротворческого контингента ООН", - написал Порошенко в пятницу на своей странице в Facebook

При этом он отметил, что "дорожная карта" реализации минских договоренностей может стать предметом общенационального консенсуса.

"Она устанавливает четкую приоритетность безопасности шагов перед политическими. Она была нами тщательно проработана еще несколько лет назад. Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом - политическое урегулирование", - заявил Порошенко.

При этом экс-президент одобрил обращение Зеленского, в котором он отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера". Однако, по мнению Порошенко, Зеленский много внимания уделяет предшественникам. Он посоветовал президенту не искать врагов в Киеве. "Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - добавил Порошенко.