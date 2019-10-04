В Кремле считают подтверждение согласия на "формулу Штайнмайера" позитивным

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Кремле считают позитивным подтверждение Киевом согласия на "формулу Штайнмайера" по Донбассу, которое дал еще Порошенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Речь идет, во-первых, не о согласии Украины, речь идет о подтверждении Украиной ранее данного согласия на "формулу Штайнмайера", потому что с "формулой Штайнмайера" Украина несколько лет назад уже согласилась, это сделал президент (Петр) Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение. Так оно позитивно и воспринимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о согласии Украины с "формулой Штайнмайера".
"Урегулирование связано с ЛНР и ДНР, поэтому речь, конечно, идет именно об этих двух республиках", - подчеркнул он.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.