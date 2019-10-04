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РИА Новости

В Кремле считают подтверждение согласия на "формулу Штайнмайера" позитивным

12:28 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Кремле считают позитивным подтверждение Киевом согласия на "формулу Штайнмайера" по Донбассу, которое дал еще Порошенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Речь идет, во-первых, не о согласии Украины, речь идет о подтверждении Украиной ранее данного согласия на "формулу Штайнмайера", потому что с "формулой Штайнмайера" Украина несколько лет назад уже согласилась, это сделал президент (Петр) Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение. Так оно позитивно и воспринимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о согласии Украины с "формулой Штайнмайера".
Президент Украины Владимир Зеленский
3 октября, 19:10РИА Новости
Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"
"Урегулирование связано с ЛНР и ДНР, поэтому речь, конечно, идет именно об этих двух республиках", - подчеркнул он.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"ДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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