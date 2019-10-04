В Кремле считают подтверждение согласия на "формулу Штайнмайера" позитивным

"Речь идет, во-первых, не о согласии Украины, речь идет о подтверждении Украиной ранее данного согласия на "формулу Штайнмайера", потому что с "формулой Штайнмайера" Украина несколько лет назад уже согласилась, это сделал президент (Петр) Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение. Так оно позитивно и воспринимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о согласии Украины с "формулой Штайнмайера".