Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T12:27Z
https://ria.ru/20191004/1559431912.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155819/48/1558194855_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_8cad99c41e9f8914c82d4e99d193ef75.jpg
РИА Новости

Защита Синицы пожалуется в Страсбургский суд

12:27 04.10.2019
1050
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица в суде. 3 сентября 2019
Блогер Владислав Синица в суде. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита блогера Владислава Синицы, получившего пять лет колонии за скандальный пост в Twitter, намерена добиваться его оправдания и жаловаться в Страсбургский суд, заявил РИА Новости адвокат Денис Тихонов.
Твит Синицы Следственный комитет истолковал как призыв к насилию над детьми силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии, Мосгорсуд в пятницу утвердил этот приговор, и он вступил в силу.
"Конечно, мы будем подавать жалобу в ЕСПЧ", - сказал Тихонов.
Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, заявивший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы. Сам осужденный говорил, что действительно опубликовал данную запись в своем аккаунте в Twitter, но, по его словам, в нем выражал возмущение, а не разжигал ненависть.
Блогер Владислав Синица в суде
3 сентября, 12:48РИА Новости
В Росгвардии назвали приговор блогеру Синице за угрозы детям справедливым
Блогер сделал скандальный пост на фоне проходивших в Москве оппозиционных митингов, не согласованных с мэрией. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек, в основном за административные нарушения.
На часть участников акций впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
11400642
Обсудить 1
Владислав СиницаЕвропейский суд по правам человекаМосковский городской судМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
Флаги Ирана
Дочь задержанной в Иране российской журналистки рассказала о произошедшем
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Кубани рейдеры попытались захватить завод
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве. 4 октября 2019
Генпрокурор Украины прокомментировал слова о том, что он человек Зеленского
Программирование
В Кремле заявили о постоянных информационных атаках на Россию
Адвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
Хантер Байден
Глава ГПУ рассказал о делах, к которым может быть причастен сын Байдена
Петр Порошенко
Порошенко заявил, что готов представить план реализации Минских соглашений
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов
Крым не нуждается в поставках воды из Украины, заявил глава Росводресурсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния