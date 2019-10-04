Защита Синицы пожалуется в Страсбургский суд

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита блогера Владислава Синицы, получившего пять лет колонии за скандальный пост в Twitter, намерена добиваться его оправдания и жаловаться в Страсбургский суд, заявил РИА Новости адвокат Денис Тихонов.

Твит Синицы Следственный комитет истолковал как призыв к насилию над детьми силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии, Мосгорсуд в пятницу утвердил этот приговор, и он вступил в силу.

"Конечно, мы будем подавать жалобу в ЕСПЧ", - сказал Тихонов.

Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, заявивший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы. Сам осужденный говорил, что действительно опубликовал данную запись в своем аккаунте в Twitter, но, по его словам, в нем выражал возмущение, а не разжигал ненависть.

Блогер сделал скандальный пост на фоне проходивших в Москве оппозиционных митингов, не согласованных с мэрией. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек, в основном за административные нарушения.