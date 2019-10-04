В Кремле выступили за обмен с Украиной "всех на всех"

"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", и это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определенные работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются. Работа будет в этом направлении продолжаться", - сказал Песков в пятницу.