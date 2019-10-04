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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Кремле выступили за обмен с Украиной "всех на всех"

12:21 04.10.2019 (обновлено: 13:53 04.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРодственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", и это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определенные работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются. Работа будет в этом направлении продолжаться", - сказал Песков в пятницу.
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В четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийВадим ПристайкоОлег СенцовМИД УкраиныДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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