В Кремле выступили за обмен с Украиной "всех на всех"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", и это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определенные работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются. Работа будет в этом направлении продолжаться", - сказал Песков в пятницу.
В четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.