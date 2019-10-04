Песков рассказал, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

"Когда будет ситуация, собственно, очевидна с точки зрения невозвращения вот в это агрессивное русло. Ну, можно констатировать, что какие-то первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно, - это позитивный факт. Он, вместе с тем, был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии, но сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать возобновления перелетов между РФ и Грузией.