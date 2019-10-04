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РИА Новости

Песков рассказал, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

12:16 04.10.2019 (обновлено: 12:24 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Кремле считают, что Россия и Грузия должны зафиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда будет ситуация, собственно, очевидна с точки зрения невозвращения вот в это агрессивное русло. Ну, можно констатировать, что какие-то первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно, - это позитивный факт. Он, вместе с тем, был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии, но сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать возобновления перелетов между РФ и Грузией.
Георгий Гахария
1 октября, 16:55РИА Новости
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