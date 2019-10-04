СЖР выясняет обстоятельства задержания российской журналистки в Иране

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союз журналистов России выясняет информацию по поводу задержания в Иране российской журналистки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости секретарь организации Тимур Шафир.
"На данный момент могу сказать, что мы проясняем ситуацию, мы выясняем, что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке, так как информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник ее – соцсети. Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше", – рассказал Шафир.
Ранее в СМИ появилась информация, что журналистка Юлия Юзик, поехавшая в Иран по работе, была задержана представителями Корпуса Стражей Исламской революции. Это сообщение в Facebook подтвердила дочь журналистки.
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