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РИА Новости

СЖР выясняет обстоятельства задержания российской журналистки в Иране

12:09 04.10.2019 (обновлено: 13:48 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союз журналистов России выясняет информацию по поводу задержания в Иране российской журналистки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости секретарь организации Тимур Шафир.
"На данный момент могу сказать, что мы проясняем ситуацию, мы выясняем, что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке, так как информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник ее – соцсети. Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше", – рассказал Шафир.
Ранее в СМИ появилась информация, что журналистка Юлия Юзик, поехавшая в Иран по работе, была задержана представителями Корпуса Стражей Исламской революции. Это сообщение в Facebook подтвердила дочь журналистки.
Журналист Александр Поздеев
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Задержание российской журналистки в ИранеТимур ШафирСоюз журналистов РоссииРоссияИранПроисшествия
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