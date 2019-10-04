В Госдуме прокомментировали поставку Киеву новой партии ракет Javelin

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Переговорный процесс и подписание "формулы Штайнмайера" были прикрытием для перегруппировки сил и средств США и Украины, поставка новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву говорит о подготовке к военным действиям или провокации, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. В четверг стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.
"Я считаю что тот процесс, который сейчас идёт, как бы стабилизирующий ситуацию, переговорный процесс, подписание "формулы Штайнмайера" - это не более чем прикрытие для перегруппировки сил и средств. И те планы, которые были намечены США и руководством Украины, планомерно реализуются... Украинская сторона готовится к каким-то крупным военным действиям или серьёзным провокациям", - сказал Шерин РИА Новости.
По его словам, "прежде, чем продавать вторую партию Javelin, наверно, надо было поведать миру, что стало с первой. "Если с первой партией ничего не стало, то, соответственно, идёт накопление сверхточного, высокотехнологичного современного вооружения", - добавил депутат.
Он также отметил, что США вкладывают деньги в те или иные революции, а затем возвращают их разными путями, в том числе через продажу вооружений.
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По его мнению, США ещё десятилетия будут создавать для России дестабилизирующую ситуацию, что позволит отвлекать РФ от собственных проблем и развития экономики. "Будут ещё поставки Javelin или другого вооружения", - добавил парламентарий.
Покупка Украиной ракет Javelin вызвала новый интерес в США на фоне предположений о давлении президента Дональда Трампа на украинское руководство. Кроме того, американские СМИ обнаружили, что ушедший на прошлой неделе в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер одновременно занимался урегулированием в Донбассе, лоббировал поставки Киеву Javelin и состоял в двух организациях, имеющих финансовые связи с производителем Javelin - корпорацией Raytheon.
В четверг представитель Пентагона заявил, что минобороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Бюджет Пентагона на завершившийся 30 сентября финансовый год предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.