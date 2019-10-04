В Госдуме прокомментировали поставку Киеву новой партии ракет Javelin

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Переговорный процесс и подписание "формулы Штайнмайера" были прикрытием для перегруппировки сил и средств США и Украины, поставка новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву говорит о подготовке к военным действиям или провокации, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. В четверг стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.

"Я считаю что тот процесс, который сейчас идёт, как бы стабилизирующий ситуацию, переговорный процесс, подписание "формулы Штайнмайера" - это не более чем прикрытие для перегруппировки сил и средств. И те планы, которые были намечены США и руководством Украины, планомерно реализуются... Украинская сторона готовится к каким-то крупным военным действиям или серьёзным провокациям", - сказал Шерин РИА Новости.

По его словам, "прежде, чем продавать вторую партию Javelin, наверно, надо было поведать миру, что стало с первой. "Если с первой партией ничего не стало, то, соответственно, идёт накопление сверхточного, высокотехнологичного современного вооружения", - добавил депутат.

Он также отметил, что США вкладывают деньги в те или иные революции, а затем возвращают их разными путями, в том числе через продажу вооружений.

По его мнению, США ещё десятилетия будут создавать для России дестабилизирующую ситуацию, что позволит отвлекать РФ от собственных проблем и развития экономики. "Будут ещё поставки Javelin или другого вооружения", - добавил парламентарий.

Покупка Украиной ракет Javelin вызвала новый интерес в США на фоне предположений о давлении президента Дональда Трампа на украинское руководство. Кроме того, американские СМИ обнаружили, что ушедший на прошлой неделе в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер одновременно занимался урегулированием в Донбассе, лоббировал поставки Киеву Javelin и состоял в двух организациях, имеющих финансовые связи с производителем Javelin - корпорацией Raytheon.

В четверг представитель Пентагона заявил, что минобороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок.