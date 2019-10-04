Дрозденко: гоночные трассы "Игора Драйв" поспособствуют развитию Ленобласти

Он отметил, что на территории комплекса будут расположены десять трасс протяженностью более 10 километров, комплекс сможет принимать все популярные мировые серии авто и мотогонок. Одновременно за соревнованиями могут наблюдать более 50 тысяч зрителей. В следующем году на кольцевой трассе комплекса "Игора Драйв" пройдет этап немецкого турингового чемпионата DTM. Также новый инфраструктурный комплекс сделает доступными для любителей автоспорта трассы для ралли-кросса, мотокросса (в том числе детского), трассы для эндуро и картинга, а также парк внедорожников, арендовать которые сможет любой желающий.