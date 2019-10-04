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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: гоночные трассы "Игора Драйв" поспособствуют развитию Ленобласти

11:58 04.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Открытие гоночных трасс "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленинградской области, которое ожидается в 2020 году, придадут социально-экономическому развитию Ленинградской области новый импульс, заявил во время смотра спортивного комплекса губернатор региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что на территории комплекса будут расположены десять трасс протяженностью более 10 километров, комплекс сможет принимать все популярные мировые серии авто и мотогонок. Одновременно за соревнованиями могут наблюдать более 50 тысяч зрителей. В следующем году на кольцевой трассе комплекса "Игора Драйв" пройдет этап немецкого турингового чемпионата DTM. Также новый инфраструктурный комплекс сделает доступными для любителей автоспорта трассы для ралли-кросса, мотокросса (в том числе детского), трассы для эндуро и картинга, а также парк внедорожников, арендовать которые сможет любой желающий.
По словам Дрозденко, строительство и запуск в эксплуатацию такого объекта привлечет большой поток туристов, будет способствовать созданию новых рабочих мест, но самое главное – сделает авто и мотоспорт привлекательным для жителей Ленинградской области.

"Комплекс "Игора Драйв" позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но и делает автоспорт доступным для жителей. Дети здесь могут заниматься картингом, взрослые – попробовать свои силы на трассах для автомобилей и мотоциклов разных классов. Кроме того, на базе комплекса работает очень хорошая школа контраварийного вождения. Здесь каждый сможет ощутить драйв профессиональной трассы и почувствовать себя автогонщиком", – заявил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что автогонки относятся к той спортивной сфере, где применяются высокие технологии. "Технологические цепочки, которые будут возникать здесь окажут положительное влияние на всю экономику Ленинградской области", – заключил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
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