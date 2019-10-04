Крым не нуждается в поставках воды из Украины, заявил глава Росводресурсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу из Украины, переговоры на этот счёт не ведутся, заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов.
Он прибыл в Крым с рабочим визитом, принял участие в экомарафоне "Чистые берега Крыма", который завершает общероссийскую акцию по уборке водоемов и их берегов "Вода России", реализующуюся в рамках нацпроекта "Экология".
"На сегодняшний день нет, но это и не нужно",- сказал Кириллов журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли на федеральном уровне переговоры с Украиной по возобновлению подачи днепровской воды в Крым.
По словам главы Росводресурсов, для обеспечения Крыма водой уже многое сделано в рамках федерально-целевой программы развития региона.
"Нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов" - сказал Кириллов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
В августе этого года крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов говорил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.
Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в интервью украинским СМИ отмечал, что власти Украины не намерены возобновлять поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, и отвергал возможность переговоров на этот счет с крымскими властями. В свою очередь, Шеремет заявил, что не видит никакой катастрофы в отказе украинских властей снять водную блокаду Крыма и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.