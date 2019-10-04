Крым не нуждается в поставках воды из Украины, заявил глава Росводресурсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу из Украины, переговоры на этот счёт не ведутся, заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов.

Он прибыл в Крым с рабочим визитом, принял участие в экомарафоне "Чистые берега Крыма", который завершает общероссийскую акцию по уборке водоемов и их берегов "Вода России", реализующуюся в рамках нацпроекта "Экология".

"На сегодняшний день нет, но это и не нужно",- сказал Кириллов журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли на федеральном уровне переговоры с Украиной по возобновлению подачи днепровской воды в Крым.

По словам главы Росводресурсов, для обеспечения Крыма водой уже многое сделано в рамках федерально-целевой программы развития региона.

"Нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов" - сказал Кириллов.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

В августе этого года крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов говорил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.