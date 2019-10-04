Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T11:53Z
https://ria.ru/20191004/1559430296.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40645/98/406459802_0:0:2863:1610_1036x0_80_0_0_18bbc05eca626bfc57878bee80a2c3fb.jpg
РИА Новости

Экс-ассистентка Де Ниро обвинила его в половой дискриминации, сообщили СМИ

11:53 04.10.2019
894
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Роберт Де Ниро . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшая помощница голливудского актера Роберта Де Ниро обвинила его в половой дискриминации и создании непристойной рабочей атмосферы и подала против него иск на 12 миллионов долларов, сообщает издание Variety.
По данным издания, Грэм Чейз Робинсон также обвинила актера в использовании сексистских выражений в речи и оскорбительных высказываний в адрес сотрудниц своей компании. По словам девушки, Де Ниро обращался к ней как к своей "офисной жене". Вместе с тем, согласно иску, Робинсон обвинила компанию актера в том, что ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам.
Хор мальчиков
16 августа, 12:59РИА Новости
В Берлине женщина подала в суд на хор мальчиков, куда не приняли ее дочь
"Роберт Де Ниро – человек устаревших нравов. Он не приемлет то, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Он не думает, что половая дискриминация на рабочем месте нарушает закон. Госпожа Робинсон пострадала от такого отношения", - приводит издание текст судебного иска.
Представитель Де Ниро заявил изданию, что все обвинения, выдвинутые экс-помощницей, "за гранью абсурда".
В августе компания Де Ниро подала иск на шесть миллионов долларов в отношении самой Робинсон за растрачивание денег компании на личные цели и беспрерывный просмотр сериалов на рабочем месте. В иске отмечалось, что в январе Робинсон за четыре дня удалось посмотреть 55 серий телесериала "Друзья". Девушка все обвинения отрицает.
Запрещающая табличка на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
27 июля, 03:00Акценты
Долой каблук, оружие сексистов!Половая дискриминация, провокация домогательств и вред здоровью: все это зло – от каблуков. Японская феминистка – актриса Юми Исикава составила интернет-петицию "Позвольте женщинам носить туфли на плоской подошве" и запустила хештег #KuToo: в "ку" зашифрованы два японских слова – "обувь" и "мучение".
1351223
Обсудить 1
Роберт Де НироВ мире
Рекомендуем
Хантер Байден
Глава ГПУ рассказал о делах, к которым может быть причастен сын Байдена
РИА
Новости
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа
Вино
Французский министр назвал последствия введения пошлин США на продукцию ЕС
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Лента
новостей
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов
Крым не нуждается в поставках воды из Украины, заявил глава Росводресурсов
Адвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
Украинская школа
В Госдуме прокомментировали решение Киева о русскоязычных школах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Славянске-на-Кубани установили участников конфликта со стрельбой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве
Выход в открытый космос
В России появятся еще четыре космонавта
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт рассказал, зачем Дания тянет с разрешением на "Северный поток — 2"
Главный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генпрокурор Украины заявил, что на него не давили иностранные политики
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния