Экс-ассистентка Де Ниро обвинила его в половой дискриминации, сообщили СМИ

По данным издания, Грэм Чейз Робинсон также обвинила актера в использовании сексистских выражений в речи и оскорбительных высказываний в адрес сотрудниц своей компании. По словам девушки, Де Ниро обращался к ней как к своей "офисной жене". Вместе с тем, согласно иску, Робинсон обвинила компанию актера в том, что ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам.