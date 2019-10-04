Путин отметил успешное развитие российского АПК

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс успешно развивается, отечественные предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность и серьезно укрепляют свои позиции на глобальных рынках, заявил президент России Владимир Путин.

"С удовлетворением отмечу, что в последнее время российский АПК уверенно развивается. Наши предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность, серьёзно укрепляют свои позиции на глобальных рынках. Мы вошли в группу мировых лидеров по поставке зерновых, занимаем первое место по экспорту пшеницы. Положительную динамику демонстрируют и другие секторы агрокомплекса", - говорится в приветствии президента участникам и гостям Недели агропромышленного комплекса, текст приветствия опубликован на сайте Кремля

Путин также отметил, что такие успехи стали возможны благодаря труженикам отрасли, их рачительности и любви к своему делу, использованию в работе передовых технологий.