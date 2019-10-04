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РИА Новости

Путин отметил успешное развитие российского АПК

11:48 04.10.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс успешно развивается, отечественные предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность и серьезно укрепляют свои позиции на глобальных рынках, заявил президент России Владимир Путин.
"С удовлетворением отмечу, что в последнее время российский АПК уверенно развивается. Наши предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность, серьёзно укрепляют свои позиции на глобальных рынках. Мы вошли в группу мировых лидеров по поставке зерновых, занимаем первое место по экспорту пшеницы. Положительную динамику демонстрируют и другие секторы агрокомплекса", - говорится в приветствии президента участникам и гостям Недели агропромышленного комплекса, текст приветствия опубликован на сайте Кремля.
Путин также отметил, что такие успехи стали возможны благодаря труженикам отрасли, их рачительности и любви к своему делу, использованию в работе передовых технологий.
"Уверен, что Неделя пройдёт на высоком организационном уровне, предоставит участникам отличную возможность обсудить насущные профессиональные проблемы, даст старт новым, востребованным инициативам, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. И, конечно, будет содействовать повышению инвестиционной привлекательности отечественного сельского хозяйства", - заявил президент.
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