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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

В России появятся еще четыре космонавта

11:47 04.10.2019
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© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что в ходе нового отбора отряд пополнят от четырех до шести человек.
"Идет отбор, он начался 3 июня этого года, закончится 1 июня следующего года. Надеемся четырех специалистов отобрать в отряд", - сказал он на презентации совместного проекта госкорпорации и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору.
Как ранее рассказывал РИА Новости командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, до 1 июня 2020 года будут приниматься документы от желающих стать кандидатами в космонавты, а в последующие четыре месяца документы будут рассматриваться.
В августе 2018 года Роскосмос уже отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.
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