В России появятся еще четыре космонавта

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что в ходе нового отбора отряд пополнят от четырех до шести человек.

"Идет отбор, он начался 3 июня этого года, закончится 1 июня следующего года. Надеемся четырех специалистов отобрать в отряд", - сказал он на презентации совместного проекта госкорпорации и МИА "Россия сегодня" по поддержке нового конкурса по отбору.

Как ранее рассказывал РИА Новости командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, до 1 июня 2020 года будут приниматься документы от желающих стать кандидатами в космонавты, а в последующие четыре месяца документы будут рассматриваться.