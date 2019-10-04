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РИА Новости

В США мужчина убил сына, пытаясь изгнать из него демона

11:45 04.10.2019 (обновлено: 12:52 04.10.2019)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в Индианаполисе, США. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Аризоне полиция арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза, обвиняемого в убийстве сына, передает телеканал FOX8.
По словам следователей, Мартинез признался, что заливал мальчику в горло горячую воду. Он объяснил это тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.
Мужчина рассказал, что держал ребенка под краном в ванной, а горячая вода "начала изгонять демона". В таком состоянии мальчик находился от пяти до десяти минут.
Жена Пабло вызвала полицию, однако когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то нашли ребенка в кровати. Он не подавал признаков жизни.
В судебных документах указывается, что мальчика доставили в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15 процентов тела. Там его признали мертвым.
Сейчас Мартинез находится под стражей.
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