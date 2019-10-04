Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице за пост в твиттере о детях силовиков, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, решение Пресненского суда вступило в силу.

Адвокат Синицы Денис Тихонов сообщил РИА Новости, что защита будет добиваться его оправдания и подаст жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Дело Синицы

Следствие трактовало одну из публикаций Синицы как призыв убивать детей сотрудников полиции и Росгвардии, пресекавших несанкционированные акции в Москве.

Блогера обвинили в "действиях, направленных на публичное возбуждение вражды и насилия по признакам принадлежности к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов".

Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, заявивший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы.

Сам осужденный заявлял, что действительно сделал публикацию, но выражал в ней возмущение, а не разжигал ненависть.

Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Синица опубликовал свой пост на фоне проходивших в Москве оппозиционных митингов, не согласованных с мэрией. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек, в основном за административные нарушения.