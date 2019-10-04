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РИА Новости

Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице

11:43 04.10.2019 (обновлено: 12:56 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице за пост в твиттере о детях силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, решение Пресненского суда вступило в силу.
Адвокат Синицы Денис Тихонов сообщил РИА Новости, что защита будет добиваться его оправдания и подаст жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Дело Синицы

Следствие трактовало одну из публикаций Синицы как призыв убивать детей сотрудников полиции и Росгвардии, пресекавших несанкционированные акции в Москве.
Блогер Владислав Синица в суде. 3 сентября 2019
3 сентября, 10:21РИА Новости
Суд признал Синицу виновным в экстремизме после угроз детям силовиков
Блогера обвинили в "действиях, направленных на публичное возбуждение вражды и насилия по признакам принадлежности к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов".
Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, заявивший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы.
Сам осужденный заявлял, что действительно сделал публикацию, но выражал в ней возмущение, а не разжигал ненависть.
Суд приговорил его к пяти годам колонии.
Синица опубликовал свой пост на фоне проходивших в Москве оппозиционных митингов, не согласованных с мэрией. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек, в основном за административные нарушения.
Отдельные участники акций стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторым уже вынесли приговоры, с ряда других обвинения сняли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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2071201217
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Владислав СиницаМосковский городской судМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Приговоры "по понятиям" в демократическом государстве. Кра-со-та)
4 октября, 12:00
БиДжей Бласковиц
7001149
А что я не так сказал-то? Вы этот твит читали вообще? Там нет никаких призывов, силовикам не понравилось, что к ним так обращаются - решили разобраться "по понятиям". Кто-то собирается это оспаривать?
4 октября, 12:09
БиДжей Бласковиц
7000148
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