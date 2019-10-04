Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Роскачество в четверг сообщило, что выявило токсины , пестициды, а также повышенное содержание соли в ряде популярных торговых марок лапши быстрого приготовления. Роспотребнадзор, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства, направил в организацию запрос о предоставлении информации об этих результатах.

"В Роскачество не поступало запроса со стороны Роспотребнадзора о предоставлении протоколов испытаний лапши быстрого приготовления", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Между тем, уведомление о несоответствии ряда торговых марок такой продукции требованиям техрегламентов в части безопасности и маркировки продукции Роскачество направило ведомству "самостоятельно и своевременно после обнаружения нарушений", добавили в пресс-службе.

"В контрольно-надзорный орган направлялось официальное письмо, включающее следующие элементы: информацию о проведенных испытаниях; копии протоколов испытаний, актов отбора проб, актов шифрования и фотоматериалы закупленных образцов", - подчеркнули в пресс-службе организации.

Согласно исследованию, следы пестицида бифентрин были обнаружены в лапше "БигЛанч", следовые количества регулятора роста растений - в торговых марках "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена". Производители продукции не стали отвечать на запрос РИА Новости.