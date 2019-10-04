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РИА Новости

Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши

11:40 04.10.2019 (обновлено: 11:59 04.10.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления
© РИА Новости / Антон Денисов
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
Роскачество сообщило Роспотребнадзору итоги проверки лапши быстрого приготовления
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Роскачество в четверг сообщило, что выявило токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли в ряде популярных торговых марок лапши быстрого приготовления. Роспотребнадзор, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства, направил в организацию запрос о предоставлении информации об этих результатах.
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"В Роскачество не поступало запроса со стороны Роспотребнадзора о предоставлении протоколов испытаний лапши быстрого приготовления", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Между тем, уведомление о несоответствии ряда торговых марок такой продукции требованиям техрегламентов в части безопасности и маркировки продукции Роскачество направило ведомству "самостоятельно и своевременно после обнаружения нарушений", добавили в пресс-службе.
"В контрольно-надзорный орган направлялось официальное письмо, включающее следующие элементы: информацию о проведенных испытаниях; копии протоколов испытаний, актов отбора проб, актов шифрования и фотоматериалы закупленных образцов", - подчеркнули в пресс-службе организации.
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Согласно исследованию, следы пестицида бифентрин были обнаружены в лапше "БигЛанч", следовые количества регулятора роста растений - в торговых марках "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена". Производители продукции не стали отвечать на запрос РИА Новости.
"Сообщаем, что одна торговая марка продукта оказалось потенциально опасной. Еще в одной торговой марке эксперты выявили нарушения в части маркировки: лабораторное исследование не подтвердило наличие мяса птицы (курицы) в составе, однако в маркировку производитель данную информацию вынес", - напомнили в Роскачестве.
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РоскачествоРоспотребнадзорОбщество
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