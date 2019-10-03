Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.

В исследование вошли 17 наиболее популярных наименований: продукция 14 торговых марок произведена во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, двух — в Казахстане, еще одной — в Корее.

"Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества. Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно безопасности данного продукта", — отмечается в сообщении.

Эксперты исследовали лапшу на наличие в ней пестицидов и регулятора роста растений. "Были обнаружены следы бифентрина (пестицид) в лапше "БигЛанч" и следовые количества регулятора роста растений — в "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена", — говорится в сообщении. По мнению Роскачества, пестициды и регуляторы роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье — муку.

В продукции восьми торговых марок обнаружены следовые количества охратоксина А, еще в пяти — следовые количества микотоксина зеараленон. По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу быстрого приготовления из сырья из-за недостаточно тщательного входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки. "Микотоксины также могут появляться в продукции при транспортировке или хранении готового продукта — когда возникают условия для грибкового поражения", — указывает Роскачество.