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РИА Новости

В Иране задержали российскую журналистку

11:39 04.10.2019 (обновлено: 13:48 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 4 окт — РИА Новости. В Тегеране задержали журналистку из России Юлию Юзик, в ситуации разбираются дипломаты, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства в Иране Андрей Ганенко.
Об инциденте стало известно из публикации в фейсбуке журналиста Бориса Войцеховского. По его данным, Юзик прилетела в Тегеран, в аэропорту ее задержали представители Корпуса Стражей Исламской революции. Журналистку обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и посадили в камеру. В субботу должен состояться суд.
"Ей грозит до десяти лет тюрьмы", — добавил Войцеховский.
Журналист отметил, что Юзик ранее работала в Иране корреспондентом.
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Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, сейчас поступает противоречивая информация, в основном из соцсетей. Сотрудники организации выясняют, "что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке".
"Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше", — добавил Шафир.
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