В Иране задержали российскую журналистку

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране

ТЕГЕРАН, 4 окт — РИА Новости. В Тегеране задержали журналистку из России Юлию Юзик, в ситуации разбираются дипломаты, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства в Иране Андрей Ганенко.

Об инциденте стало известно из публикации в фейсбуке журналиста Бориса Войцеховского. По его данным, Юзик прилетела в Тегеран, в аэропорту ее задержали представители Корпуса Стражей Исламской революции. Журналистку обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и посадили в камеру. В субботу должен состояться суд.

"Ей грозит до десяти лет тюрьмы", — добавил Войцеховский.

Журналист отметил, что Юзик ранее работала в Иране корреспондентом.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, сейчас поступает противоречивая информация, в основном из соцсетей. Сотрудники организации выясняют, "что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке".