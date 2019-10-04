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РИА Новости

Силуанов: при низких ценах на нефть резервов ФНБ хватит на три-четыре года

11:37 04.10.2019 (обновлено: 12:10 04.10.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Накопленных резервов в Фонде национального благосостояния хватит для того, чтобы исполнять бюджетные обязательства в условиях низких цен в течение 3-4 лет, заявил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Сегодня мы имеем все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть 30 долларов за баррель и ниже. Нам достаточно резерва для того, чтобы пройти 3-4 года в условиях низких цен", - сказал он.
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"Механизм бюджетного правила предотвращает возникновение рисков, с которыми мы сталкивались, с которыми мы, на самом деле, несколько раз наступали на одни и те же грабли, и каждый раз получали очевидный результат. Сейчас мы создали такую страховочную систему", - добавил Силуанов.
Со следующего года будет возможность не только накапливать резервы, но и осуществлять инвестирование из этого источника, продолжил Силуанов. "Действительно прошли непростые годы, мы создали условия, чтобы спокойно проходить и бороться с различными внешними воздействиями, с одной стороны. С другой стороны, мы уже имеем возможности инвестировать средства нашего резерва", - отметил он.
Силуанов сообщил, что после превышения объема ФНБ 7% ВВП появится возможность инвестировать около 1,7 триллиона рублей. Он отметил, что около 15-20% можно было бы направлять на инвестиции на проекты внутри РФ, в том числе региональные.
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