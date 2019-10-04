В Госдуме прокомментировали решение Киева о русскоязычных школах

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заявление министра образования Украины о переводе русскоязычных школ на украинский язык с 2020 года - деструктивный шаг, который негативно отразится на диалоге Киева и Донбасса, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Новый министр образования Украины Анна Новосад ранее подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.

"Этот деструктивный шаг украинских властей негативным образом отразится на перспективах диалога Киева и Донбасса, где подавляющая часть населения является носителями русского языка", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Украина продолжает курс на языковой геноцид в отношении русскоговорящего населения страны и вводит насильственную украинизацию.

"Мы выражаем решительный протест против ущемления русскоязычного населения Украины. Необходимо требовать обратить внимание на действия Киева в Совете Безопасности ООН", - убежден парламентарий.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь полагает, что президент Украины Владимир Зеленский нарушает свои предвыборные обязательства.

"Зеленский продолжает поступательно и настойчиво игнорировать данные им обещания во время предвыборной кампании. Складывается впечатление, что в современной Украине русский язык - это некая боксерская груша, которую с наслаждением избивают как власти, так и разные политические силы. Обман населения и избирателей - это уже некий тренд украинского истеблишмента, а русскоязычное население - жертва политических интриг", - сказал Бальбек РИА Новости.

Он также отметил, что отмена закона маловероятна.