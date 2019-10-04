На Украине завели дело после крушения Ан-12

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Украинская полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" в связи с аварийной посадкой самолета Ан-12 возле Львова, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при ЧП погибли пять человек. Троих членов экипажа самолета эвакуировали.

"По факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении полиции.