Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T13:10Z
https://ria.ru/20191004/1559429425.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/30/1559433020_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_e875d028fdf002e346144a4879bb3824.jpg
РИА Новости
Культура

Люка Дебарг завершит Большой фестиваль Русского национального оркестра

11:31 04.10.2019 (обновлено: 13:10 04.10.2019)
154
© AFP 2019 / Joel SagetФранцузский пианист Лукас Дебарг
Французский пианист Лукас Дебарг
© AFP 2019 / Joel Saget
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Одиннадцатый Большой фестиваль Русского национального оркестра (РНО) под управлением Михаила Плетнева завершится в пятницу в Концертном зале имени Чайковского программой из произведений русских композиторов ХIХ - первой половины ХХ веков, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.
В этот вечер в концерте примет участие Люка Дебарг - один из самых интересных пианистов современности, получивший широкую популярность благодаря участию в ХV Международном конкурсе имени Чайковского в 2015 году.
Дебарг, постоянно удивляющий публику оригинальностью трактовок, представит интерпретацию Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича. Его партнером станет солист РНО трубач Владислав Лаврик.
В этот вечер также прозвучат: сюита из балета "Шопениана" Александра Глазунова и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом – народный артист России, пианист и дирижер Михаил Плетнев.
Большой фестиваль РНО, который традиционно открывает сезон Российского национального оркестра, проходит с 13 сентября по 4 октября в Концертном зале им. Чайковского. В рамках музыкального форума состоялось шесть концертов, в которых приняли участие известнейшие исполнители.
Дирижер Владимир Спиваков на закрытии фестиваля Владимир Спиваков приглашает… в Светлановском зале Московского Дома Музыки
12 сентября, 08:00Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
100010
КультураМузыкаНовости культурыМихаил Плетнев
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве
РИА
Новости
Украинская школа
В Госдуме прокомментировали решение Киева о русскоязычных школах
Экспонат на открытии 7-й Московской международной биеннале современного искусства в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Третьяковка изучит претензии участников Московской биеннале 2017 года
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Названы возможные причины крушения Ан-12 на Украине
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев дал поручения по уборке урожая
Место аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
На Украине завели дело после крушения Ан-12
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол отметил важность сохранения торговых связей с Россией
Крымский мост в Керченском проливе
В Керченском проливе рядом с Крымским мостом обнаружили бомбы времен войны
Тайга
В Красноярском крае депутата заподозрили в незаконной вырубке леса
Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае
Опыт Кубани по сохранению плодородия сельхозземель распространят по всей РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин поздравил Марийский театр драмы с открытием юбилейного сезона
Лапша быстрого приготовления
Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
00:44Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу
Лента новостейМолния