Люка Дебарг завершит Большой фестиваль Русского национального оркестра

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Одиннадцатый Большой фестиваль Русского национального оркестра (РНО) под управлением Михаила Плетнева завершится в пятницу в Концертном зале имени Чайковского программой из произведений русских композиторов ХIХ - первой половины ХХ веков, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.

В этот вечер в концерте примет участие Люка Дебарг - один из самых интересных пианистов современности, получивший широкую популярность благодаря участию в ХV Международном конкурсе имени Чайковского в 2015 году.

Дебарг, постоянно удивляющий публику оригинальностью трактовок, представит интерпретацию Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича. Его партнером станет солист РНО трубач Владислав Лаврик.

В этот вечер также прозвучат: сюита из балета "Шопениана" Александра Глазунова и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом – народный артист России, пианист и дирижер Михаил Плетнев.