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РИА Новости

Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну

11:29 04.10.2019 (обновлено: 11:40 04.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно и предложила распространить эту практику с будущего года на всю страну.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами.
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"В качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек. И специальный налог на профессиональный доход оправдал себя", - сказала Матвиенко в пятницу на слушаниях по проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Она предложила со следующего года распространить эту практику на все регионы, "не надо с этим затягивать".
"Эксперимент прошел спокойно, есть хорошие результаты", - отметила она.
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