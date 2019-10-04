Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно и предложила распространить эту практику с будущего года на всю страну.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами.

"В качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек. И специальный налог на профессиональный доход оправдал себя", - сказала Матвиенко в пятницу на слушаниях по проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Она предложила со следующего года распространить эту практику на все регионы, "не надо с этим затягивать".