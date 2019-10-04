Суд оставил оренбургского священника под арестом

УФА, 4 окт - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил под арестом священника Николая Стремского, взятого под стражу по подозрению в разврате и изнасилованию несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
Защита Стремского обжаловала арест. Апелляцию рассмотрели в оренбургском областном суде.
"Ему отказали, по решению областного суда Стремский останется под арестом, его отправили в следственный изолятор", - сообщили РИА Новости в Оренбургском областном суде.
Ранее в обители агентству сообщали, что священник болен тяжелой формой псориаза и не может находиться в условиях СИЗО.